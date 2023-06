Grande Fratello Vip | tra i nuovi opinionisti Cristiano Malgioglio e Amanda Lear?

(Di martedì 20 giugno 2023) Per la prossima edizione delVip si vocifera che tra ici saranno anche. Ecco cosa sappiamo!

Per la nuova edizione delVip manca ancora qualche mese, ma già iniziano a circolare i nomi dei prossimi opinionisti: dopo l'abbandono di Sonia Bruganelli e Orietta Berti, si sono diffusi i nomi di diversi ...Sonia Bruganelli sembra pronta a salutare ilVip : l'ormai ex compagna di Paolo Bonolis aveva già parlato di voler dare "spazio ai giovani" e potrebbe dire addio al reality di Canale ...... somiglia più a un nuovoquesito su cosa sia amore, cosa comporti, dove vada a parare. Nel ... da bravo (e beau) bobo, e poi travestito in qualunque altro modo che somigli a un- cognato ...

Per la prossima edizione del Grande Fratello Vip si vocifera che tra i nuovi opinionisti ci saranno anche Cristiano Malgioglio e Amanda Lear. Ecco cosa sappiamo!A Mediaset si cambia. Lo è stato deciso da tempo. Meno trash. E così format come il Fratello Vip dovranno adattarsi. Al timone, su Canale 5, resterà sempre Alfonso Signorini, ma si tornerà… Leggi ...