Grande Fratello | Malgioglio e Amanda Lear opinionisti? Il rumor

Il Moige ha nuovamente dato al 'Vip ' il premio legato al ' bidoncino del trash '. Non è di certo una novità che il reality show condotto da Alfonso Signorini ottiene questo riconoscimento, poiché già l'anno scorso ...Terzo posto per Andrea Lo Cicero, altroprotagonista. Una vittoria, quella di Marco, ... Ringrazio Alvin che è un, voi dallo studio, vorrei dedicare questa vittoria a Paolo Noise , ...Uno su tutti il Gf Vip : "Nell'annus horribilis dell'edizione sette delVip si è assistito a un profondo scollamento dalla realtà da parte del cast prescelto. Troppe sono state le ...

Grande Fratello Vip, "Orietta Berti come opinionista non convincerebbe Afonso Signorini" ecco chi potrebbe sostituirla ComingSoon.it

Mentre stanno per partire i casting per il Grande Fratello, lo staff del reality sta preparando al meglio il ritorno in tv della versione Nip. Nelle ultime ore sono saltati fuori i nomi dei due ...Edoardo Donnamaria esagera e fa preoccupare i fan: ecco cosa ha combinato l'ex gieffino per consolarsi dalla rottura!