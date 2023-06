Grande Fratello | Cristiano Malgioglio nuovo opinionista? Con chi potrebbe fare coppia

Leggi su 361magazine

(Di martedì 20 giugno 2023) Emergono delle clamorose anticipazioni sulla nuova edizione dele Amanda Lear nuovi opinionisti? Ilscalda i motori. A settembre prenderà il via la nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, pronto a tornare in onda con una nuova versione del programma, totalmente rinnovata e dedicata a distanza di anni alle persone comuni. Nelle scorse ore il sempre ben informato portale Dagospia ha rilasciato delle nuove anticipazioni sul reality, soffermandosi in particolar modo sulla scelta degli opinionisti. E’ ormai certo l’addio di Orietta Berti e Sonia Bruganelli e dunque Signorini, oltre alla scelta del cast, si sta occupando in prima persona di riempire anche le due poltrone rimaste libere nelstudio ...