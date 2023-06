Grande Fratello 2023 | per gli opinionisti spuntano due nomi bomba | Signorini ci pensa

Sonia Bruganelli sembra pronta a salutare ilVip : l'ormai ex compagna di Paolo Bonolis aveva già parlato di voler dare "spazio ai giovani" e potrebbe dire addio al reality di Canale ...Dopo la vociferata storia mai decollata con Ginevra Lamborghini coinquilina delVip , Spinalbese ricomincia dall'amore per la figlia, per cui ha coccole e attenzioni senza fine: di ...Dopo ilsuccesso della prima stagione, Netflix ha infatti annunciato la seconda stagione de ... Lidia trova un lavoro presso lo studio legale delEnrico, mentre prepara il ricorso per ...

GF Vip, Orietta Berti verso l'uscita nella prossima edizione: Si pensa a Emanuele Filiberto Fanpage.it

Dagospia lancia due nuovi nomi candidati nel ruolo di opinionisti del Grande Fratello Vip: Cristiano Malgioglio e Amanda Lear ...Lo staff del Grande Fratello è al lavoro per il ritorno in tv della versione Nip: spuntano i nomi dei nuovi opinionisti.