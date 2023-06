Ikersarà il sostituto dell'infortunato Joan Mir in, sulla Honda ufficiale del team Repsol. Nell'ultimo appuntamento del motomondiale prima della pausa estiva tornerà Marc Marquez, dopo aver ...HRC ha appena diramato un breve comunicato stampa in cui viene annunciata la presenza di Marc Marquez ad Assen, per il GP d'. Tornerà anche Iker, chiamato per sostituire (come da regolamento) l'infortunato Joan Mir. Dopo il giorno più buio quindi, la coppia Marquez - Honda sembra volerci provare ancora, ma i ...Marquez: 'Voglio lasciarmi il Sachsenring alle spalle' 'Arrivo ad Assen con la voglia di lasciarmi alle spalle il duro weekend in Germania - ha spiegato Marc Marquez , che preannuncia anche un ...

Gp Olanda: Lecuona sostituirà Mir sulla Honda ufficiale - Moto Agenzia ANSA

