Governo | Ciriani | ' nessuna strigliata ai ministri | solo richiamo a responsabilità in Parlamento'

...ilsi è dato per difendere gli interessi strategici dell'Italia e tra questi anche tutta la filiera degli elettrodomestici". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca, ...ha aggiunto che " ilsegue la vicenda con la massima attenzione ", anche dal lato del ministero dell'Industria e del made in Italy. "Il ministro Urso ha convocato un tavolo nazionale ...Chi sgarra farà i conti con Meloni:controllerà le presenze delLa decisione della procura di Padova è stata subito bollata dal deputato Pd, Alessandro Zan, come 'crudele e disumana, ...

Ultimo'ora: Governo: Ciriani, 'nessuna strigliata ai ministri, solo ... La Svolta

Roma, 20 giu. (askanews) - 'Non sappiano se queste voci sono confermate, se fosse così utilizzeremmo il golden power, che è una norma che il ...Su tutto un’altra promessa: se Electrolux dovesse passare in mani cinesi, il governo attiverà la Golden Power. L’incontro tra i sindacalisti e il ministro Ciriani si è svolto ieri mattina a Pordenone, ...