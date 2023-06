(Di martedì 20 giugno 2023) Giornata in chiaroscuro per Robincon la sua Germania. Ildadell’Inter non è valso la vittoria per i suoi, che sono caduti in casalaper 2-0. BOTTA – Succede tutto nel secondo tempo nell’amichevole tra Germania e. Robinè tornato tra i titolari per i tedeschi, ma non è arrivato il successo per la nazionale di Hans Flick. Gli ospiti hanno trovato le due reti al 54? con Luis Diaz su assist dello juventino Juan Cuadrado e poi al minuto 83 su calcio di rigore sempre di Cuadrado. Il giocatore bianconero è stato l’uomo decisivo della serata, chericorderà nonostante lae l’ammonizione subita al 78?. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...

Per la terza sessione di mercato consecutiva, quindi, persi aprono le porte di un possibile ritorno a casa e non è certo una cosa. Anzi, il ritorno in Germania potrebbe aiutarlo a ...Invece arriva il gol di, prima del nuovo pari del polacco. Nel finale Asllani ha perfino un'... Anche contro il Porto si vede un'Intere sottoritmo , che però in Europa si ricorda di ...Sbagliano Lautaro, Dimarco, poi Lukaku e, il pari non arriva. E l'Inter non molla, perché ... E l'Italia vince il suo triplete, questa lanotizia per tutti: tre finali su tre perse. E ...

Gosens, brutta sconfitta al ritorno da titolare contro la Colombia Inter-News.it

Per Davide Frattesi e Yann Aurel Bisseck è praticamente tutto fatto. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola non ha dubbi: l'Inter è ad un passo dal doppio colpo di mercato, ma ...