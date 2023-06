Google | vendita improvvisa stupisce tutti | “10 milioni nell’affare”

(Di martedì 20 giugno 2023)continua a chiudere o vendere i progetti che non ritiene interessanti: ecco qual è l’ultimo servizio a dover abbandonare l’azienda.è noto per non avere molti scrupoli quando deve chiudere o vendere i suoi progetti. Esiste addirittura un curioso sito web chiamato “Killed by“, che elencai progetti cheha deciso di abbandonare negli ultimi anni e le motivazioni per cui l’ha fatto.Domains era un servizio di registrazione dei domini cheha deciso di chiudere – grantennistoscana.itAgli inizi di quest’anno, ad esempio,aveva deciso di smettere di supportare l’app autonoma diStreet View. Negli ultimi giorni, invece, è stato annunciato l’ultimo capitolo di questa lunga serie di ...

...che gli strumenti di intermediazione lato acquisto efavorissero il proprio scambio. 'In altre parole, siamo preoccupati per due comportamenti potenzialmente anticoncorrenziali di, che ...Nella confezione disono presenti l'alimentatore, il cavo USB - C/USB - C e un ulteriore ... GPS, USB - C 2.0 OTG, Wi - Fi Ac e Bluetooth 5.1, NFC con supporto aPay, mentre non è ...... che ha gestito sinora la distribuzione locale per il colosso logistico dellaonline, con ... comunicato stampa Ricevi le nostre ultime notizie daNews SEGUICI Ti potrebbero interessare ...

Google Pixel Tablet in vendita: tablet con chip di punta Tensor G2 e docking station in dotazione gagadget.com

Le versioni Grigio Antracite e Verde Salvia di Pixel 6a in forte sconto su Amazon: lo smartphone Android di Google al prezzo minimo storico.L'azienda mira a incrementare la produzione locale e sfruttare gli incentivi indiani, spostando la produzione al di fuori della Cina ...