Google ti ascolta tramite lo smartphone | disattiva subito queste tre opzioni

Leggi su chenews

(Di martedì 20 giugno 2023)gli utentilo. Lo fa con treche la molti hanno attive senza sapere cosa fanno: ecco quali sono e comerle. Il gigante statunitense dell’informatica online non soloi suoi utenti, ma addirittura tiene un registro su tutto ciò che sente da loro. D’altronde, in un’epoca in cui tutti i dispositivi hanno un microfono, non è impossibile che si vengati. Ma per fortuna c’è un modo perre tutto ed evitare chesappia quello che pensiamo e diciamo.: come bloccarlo – CheNews.itÈ capitato a tutti parlare di una cosa con amici e parenti e poi accorgersi che quella stessa cosa, o ...