Golf | si riparte dal Travelers Championship 2023 Wyndham Clark per confermarsi tra i big | c’è anche Francesco Molinari

Leggi su oasport

(Di martedì 20 giugno 2023) Ilè il primo atto del PGA Tour dopo lo US Open. Si viaggia a Cromwell, nel Connecticut, per quello che è uno dei tornei più amati dell’intero circuito americano. Fanno fede i dati del pubblico, che hanno avuto una salita davvero elevata fino ad arrivare in zona 300.000 negli ultimi anni. Solo il Phoenix Open, con la sua serie di buche iconiche, riesce ad avere uguale o maggiore potere d’attrazione. Su questo par 70 lungo 6258 metri c’è un uomo che arriva per godersi il momento dopo una delle sorprese più impensabili nella storia del, a 29 anni, è riuscito a vincere il proprio primo Major dopo che negli altri aveva collezionato sette tagli mancati, una squalifica, un 75° e un 76° posto. Un colpo clamoroso, il suo, arrivato dopo la prima ...