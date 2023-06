Golden Boy 2023 | otto Serie A tra i 100 candidati | Scalvini è decimo | Hojlund sedicesimo

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 20 giugno 2023) IlBoyè un riconoscimento istituito da Tuttosport , che premia il calciatore giovane U21 d’Europa, che si è contraddistinto durante la passata stagione. Oggi è cominciata la gara tra i 100ufficiali. Lo scorso anno lo vinse Gavi, centrocampista del Barcellona, che ora è al terzo posto dei probabili vincitori di quest’anno. In lizza per il primo posto troviamo Jamal Musiala, trequartista del Bayern Monaco e Jude Bellingham, passato da pochi giorni al Real Madrid per 103 milioni. Di giocatori che militano nellaA ce ne sono ben: il più alto in classifica è Giorgio, alposto, con un rating pari a 80,4; a seguire, il suo compagno di squadraalposto. Entrmabi nel mirino ...