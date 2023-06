Golden Boy 2023 | Carboni tra i 100 candidati! Non l’unico della Serie A

(Di martedì 20 giugno 2023) Inizia oggi il premioBoy organizzato da Tuttosport per assegnare il miglior giovane talentostagione calcistica appena conclusa. Presente nei primi cento nomi anche il giovane dell’Inter, ValentinBOY – Da quest’anno la lista deiBoy è stata allargata a 100 giocatori e comprende ben otto giovaniA. Tra questi c’è anche il giovane dell’Inter, Valentin, nella posizione numero 89. Presenti anche altri giocatori di Juventus e Atalanta, così come Scalvini dell’Atalanta e l’ex nerazzurro Willy Gnonto, oggi al Leeds. Degli altri top campionati europei presenti anche Bellingham, Musiala e Gavi. Fonte: Tuttosport Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...

" Baldanzi Sicuramente quest'anno ha fatto grandi cose , quindi ammetto che non mi sorprende di vederlo dentro i 100 nomi del. Anche perché credo, quantomeno rispetto a tanti altri ragazzi italiani, quest'anno lui abbia trovato molta più continuità e quindi, da questo punto di vista, ha potuto dimostrare il suo ...L'agente di Samardzic, Rafaela Pimenta, ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione della 21esima edizione del. 'Per me è un fenomeno. Ha molto potenziale e possibilità, speriamo che Milan e Napoli possano essere ipotesi, vediamo come andrà'. Comments commentsMusiala è il favorito su Bellingham Bergamo 13/03/2022 - campionato di calcio serie A / Atalanta - Genoa / foto Image Sport nella foto: Giorgio Scalvini Il2023 è un riconoscimento ...

Golden Boy 2023: candidati, albo d'oro e come funziona il voto Goal.com

Il noto procuratore ha parlato della Top 10 stilata da Tuttosport, concentrandosi sul talento dell'Empoli e sul neo-acquisto del Real Madrid: tutte le dichiarazioni ...In lizza Baldanzi, Gnonto, Scalvini e Miretti.MILANO (ITALPRESS) - Presentato oggi a Milano il Golden Boy Index, la lista dei migliori 100 ...