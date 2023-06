Gli Usa non ci credono più | la drammatica certezza di Federico Rampini

(Di martedì 20 giugno 2023) Se il mondo torna bipolare, com'era prima della guerra fredda, i poli nel frattempo sono cambiati: da una parte c'è sempre l'America, ma dall'altra, il posto della vecchia Urss, ora lo ha preso la Cina. A entrambe, il «nomade globale», «che sta quasi sempre dall'altra parte del mondo» rispetto a noi, dedica le sue Inchieste da fermo, due puntate da 100 minuti l'una, in onda su La7 a partire da domani, 20 giugno, alle ore 21.15. È un viaggio nei due imperi del nostro tempo, per capire quali sono la loro vera natura, le loro forze e le loro debolezze. La prima parte porta un titolo interrogativo: “A che serve l'America?”. La domanda a cui l'autore del programma, editorialista del Corriere della Sera a New York, si propone di rispondere, riguarda «il paese dove abito da 23 anni, del quale ho preso anche la cittadinanza. Il racconto ...

Il governo ritiraemendamenti al decreto Pa per il caro affitti e la parità di genere Destinava ... Il riarmo tedesco fa volare i profitti di Rheinmetall negli, nello stesso tempo... Emergono ...... 'Spero che attraverso questa visita, signor Segretario, lei darà un contributo più positivo alla stabilizzazione del rapporto tra Cina e', ha detto Xi a Blinken, che ha replicato: 'Stati ...La moto elettrica Harley - Davidson all'inizio del 2024 sarà in vendita in Giappone, secondo mercato più grande, dopo, per la storica casa motociclistica di Milwaukee (40% la quota di mercato nell'Arcipelago tra i marchi importati). La Harley - Davidson è sempre più popolare tra i nipponici (giovani e donne ...

Gli Usa: 'I colloqui di Blinken in Cina franchi e costruttivi' Agenzia ANSA

La moto elettrica Harley-Davidson all'inizio del 2024 sarà in vendita in Giappone, secondo mercato più grande, dopo gli Usa, per la storica casa motociclistica di Milwaukee (40% la quota di mercato ...Pochi giorni addietro Microsoft ha aperto alle riparazioni fai-da-te per i dispositivi Surface, lanciando il programma in USA, Canada e Francia almeno per una prima fase di analisi del programma. Oggi ...