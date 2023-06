Gli italiani sono ossessionati dalle diete?

Leggi su velvetmag

(Di martedì 20 giugno 2023) Mantenersi in forma rappresenta lo status che tanti desiderano raggiungere. Tuttavia, lepostrasformarsi in ossessione più frequentemente di quanto si possa immaginare. Non è raro, infatti, sentir parlare dei regimi alimentari come qualcosa di ciclico o, peggio, temporaneo. A partire da questo, allora, è doveroso fare delle importanti precisazioni. Che sia un modo per tornare in forma o per stare in salute, lenonnemici dell’essere umano. Nonostante questo è importante capire come gestire e soprattutto come approcciarsi ad un regima alimentare. Quest’ultimo, infatti, è spesso sinonimo di un periodo ricco di restrizioni e limitazioni che riguardano un momento dell’anno (magari l’estate). Terminata questa fase, però, è difficile mantenere il ritmo e si assiste al sempre più consueto ‘effetto ...