Giuseppe Conte fa godere il regime di Putin | cosa va in onda sulla tv russa

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 giugno 2023) Quanto sono lontani i tempi di “Giuseppi”, quando, da premier italiano, era il miglior alleato degli Stati Uniti nei G7. Oggi, in piena linea Grillo e soprattutto in piena linea Travaglio, il leader del Movimento 5 Stelle è diventato il principale riferimento politico dei filo-russi in Italia. Ufficialmente, tutti loro si dicono pacifisti e per questo contrari all'invio di armi all'Ucraina per proseguire ad oltranza questa sciagurata guerra, ufficiosamente hanno solo voglia di intercettare una (piuttosto numerosa, va detto) categoria elettorale che non comprende i motivi per cui l'Italia debba rischiare di entrare in rotta di collisione con la Russia pur di prendere le parti dell'Ucraina. I russi, a cui un crollo del sostegno militare occidentale a Kiev non dispiacerebbe per ovvie ragioni, disi stanno pian piano innamorando. ...