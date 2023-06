Giovani sotto le stelle giunge alla 20esima edizione | il 24 Giugno la presentazione a Montemarano

(Di martedì 20 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi terrà sabato 24al Palazzo Castello diladella XX°di “le”. La manifestazione, che il prossimo 19 agosto festeggerà il proprio ventennale, è nata per gioco da un piccolo gruppetto diappassionati di musica. Negli anni ha visto diversi ricambi generazionali tra gli organizzatori, senza cambiare però lo spirito dell’evento. Durante l’incontro del 24si illustrerà il nuovo format, il quale prevede un contest tra dj con premio e si discuterà con i presenti, attraverso un dibattito aperto per accogliere tutte le forme contributo. A coadiuvare gli organizzatori ci sarà l’associazione Pro Loco 2.0 ...

... in cui tante piazze dalla bellezza mozzafiato diventano palcoscenico, portanoi riflettori l'... Per permettere a tutti, bambini,, adulti e anche anziani, di vivere appieno l'esperienza ......sul pavimento terra che proviene direttamente dal cantiere dimenticato della Città deinei ... Al piano di, affiancati da tubi in alluminio o su essi avvolti, ecco jeans in forma di ...... secondo lo slogan lanciato dal progetto 'Più, più alberi, più vita'. In questo nuovo ... direttore artistico del festival (nella foto) : "Abbiamo pensato a sorta di nuova casa di ...

Bonus assunzione 2023: dalla Commissione UE arriva il via libera ... Informazione Fiscale

Questo sito utilizza cookies tecnici e di profilazione di terze parti per le sue funzionalità. Chiudendo questo banner o continuando la navigazione sul sito acconsenti all’uso dei cookie. OK, HO CAPIT ...La squadra di Gaudenzi ha avuto numerose occasioni per andare al bersaglio. Semprini migliore giocatore del torneo ...