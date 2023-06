Giorno da ricordare per sempre Maturità | il messaggio di Meloni agli studenti

(Di martedì 20 giugno 2023) Il premier Giorgialancia un videod'Italia la notte prima degli esami di. Il premier fa gli auguri a tutti, sottolineando che le prossime ore resteranno stampate nella memoria per. «Qualsiasi sarà la scelta che farete, ricordatevi che voi siete i padroni del vostro destino. Buttatevi a capofitto nel vostro sogno, qualunque esso sia. Credeteci con tutte le vostre forze per realizzarlo. Voi siete protagonisti di quel libro che si chiama vita e allora vale la pena di leggere quel libro con tutta l'intensità che è possibile». Lo dice il premier Giorgia, in un videoche intitola "Notte prima degli esami" inviato a Skuola.net, dedicato a tutti i maturandi. La, ricorda, ...

