Giornata nazionale Ail | ‘il valore della ricerca’ premia 5 progetti indipendenti

Leggi su italiasera

(Di martedì 20 giugno 2023) (Adnkronos) – In occasione18esimadel 21 giugno, l’Associazione italiana per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma (Ail), come da tradizione, ha presentato oggi a Roma, nel corso di una conferenza stampa, i progressiricerca in ematologia e l’impegno delle 83 sezioni provinciali di Ail a favore dei pazienti e delle loro famiglie. All’incontro medico-scientifico sul tema ‘Ildell’innovazione ericerca in ematologia. L’impegno di Ail’, sono stati presentati cinquedi ricerca indipendente finanziati dalle principali società scientifiche, alla presenza dei presidenti di Sie, Sies, Fil, Gitmo e Aieop e dei rappresentanti del mondo del terzo settore. “Ail da oltre 50 anni è al fianco dei pazienti ematologici e ...