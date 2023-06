Giornata Mondiale Rifugiato 2023 | reportage di Save the Children

(Di martedì 20 giugno 2023) Le iniziative dell’Organizzazione per dar voce ai loro racconti, tra speranze e difficoltà: la campagna social, ilin collaborazione con Torcha e, il 22 giugno convegno a Roma In occasione delladel, che si celebra ogni anno il 20 giugno ed è stata istituita dalle Nazioni Unite per riconoscere la forza, il coraggio e la perseveranza di milioni di persone costrette a fuggire a causa di guerre, violenza, persecuzioni e violazioni dei diritti umani,thepresenta una serie di attività per fare luce sulle condizioni dei minori stranieri non accompagnati che arrivano in Italia. A fine aprile, i minori stranieri non accompagnati presenti in Italia erano 20.681, di cui 4 mila bambine e bambini fino ai 14 anni. Solo ...

Lo ha affermato su Telegram il commissario per i Diritti umani del Parlamento ucraino, Dmytro Lubinets, in occasione delladel rifugiato. 20 giu 08:36 La Commissione Ue prepara un ...Nel celebrare oggi ladel Rifugiato e' opportuno ribadire che le iniziative di assistenza a queste persone e in particolare ai rifugiati che si trovano in condizioni di particolare ...La prima italiana impegnata sarà Asia Lanzi , nelladi mercoledì, mentre giovedì 22 ... Grandi aspettative dunque per il gruppo del ct Mattia Restante, a caccia di punti nel ranking, ...

«Rifugiati, gravi violazioni in Europa» Avvenire

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...L'UNHCR quest'anno come tema ha scelto "la speranza anche lontano dalla patria", ma la maggior parte dei profughi sono preoccupati per il futuro dei propri figli. In Bangladesh ricevono solo un'istruz ...