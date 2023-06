Giornata mondiale del rifugiato | pronto un flashmob ad Avellino

(Di martedì 20 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLainternazionale del, indetta dalle Nazioni Unite a memoria della Convenzione di Ginevra del 1951 sul diritto dei rifugiati, rappresenta uno strumento di memoria collettiva per ribadire la portata universale di quello che è un diritto soggettivo perfetto, sancito anche dall’art. 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, a richiedere asilo in uno Stato diverso da quello di provenienza. Nelladel, le associazioni e il sindacato, anche internazionale Ituc, chiedono diritti e protezione sociale con iniziative in Italia e in tutto il mondo. Le attuali politiche italiane ed europee ormai si pongono in netto contrasto con la ratio espressa dalle Convenzioni internazionali, con il senso stesso del diritto d’asilo quale ...

... racconta Aouatif Mounchyne , operatrice e mediatrice culturale dell'ong di SOS Villaggi dei Bambini, la più grande Organizzazione a livelloimpegnata da anni affinché i minori che non ...Nel celebrare oggi ladel Rifugiato è opportuno ribadire che le iniziative di assistenza a queste persone, e in particolare ai rifugiati che si trovano in condizioni di particolare ...Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione delladel rifugiato . Leggi anche Migranti, raffica di sbarchi a Lampedusa: oltre 1.100 in poco più di 24 ore ...

Giornata mondiale del rifugiato, la Ue: «Gravi violazioni in Europa» Avvenire

Il messaggio del presidente della Repubblica in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato: Circa 100 milioni di uomini, donne e bambini ...Il Global Trend 2023 dell’Unhcr s’inserisce in un quadro noto e fissa la cifra fatidica a 108,4 milioni. La guerra in corso in Ucraina dopo l’aggressione russa, insieme ai conflitti in altre parti del ...