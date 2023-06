Giornata mondiale del rifugiato | nessuna emergenza | prendiamo atto che è la normalità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 giugno 2023) Alcuni giorni fa, nel centro di accoglienza rifugiati dove lavoro, ho accolto una decina di persone provenienti da diversi continenti, tra i quali un ragazzo egiziano di circa 35 anni. Dopo che ho registrato le sue generalità sui moduli di accoglienza, gli ho fvedere il suo posto letto e gli ho consegnato un cambio. Alcune ore dopo, mentre ero in ufficio da solo a sistemare le cose di lavoro, l’ho visto tornare da me e mi ha consegnato un coltello dicendomi: “Questo coltello l’ho tenuto con me durante il viaggio per la mia difesa in caso di pericolo, ma ora non ne ho più bisogno perché mi sento protetto in un posto sicuro”. Ogni anno, il 20 giugno, il mondo celebra il Giornodelper onorare la forza, il coraggio e la perseveranza di milioni di persone che sono state costrette a lasciare le proprie case a causa ...