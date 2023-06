Giorgia Soleri | dopo l' addio a Damiano torna alla ' normalità' | «Dopo anni ho ripreso i mezzi pubblici»

Da quando s'è 'mollato' con tizia famosa per le sue disgrazie (), il bel ...A neanche due settimane dalla fine della relazione tra Damiano David esi torna a parlare di "nuove fiamme" che potrebbero aver portato alla rottura tra i due. Dopo il video circolato su TikTok in cui si poteva vedere il cantante dei Maneskin baciare un'...Damiano dei Måneskin e gli ormoni dei vent'anni. Da quando s'è mollato con(ma anche prima), non se n'è fatto scappare una. Ultima della serie, un'ex attrice a luci rosse... di Maria Francesca Troisi A miche, giù le mani da Damiano dei Måneskin . Da ...

Tradimenti, gossip, soldi: tutta la verità sulla rottura tra Giorgia Soleri e Damiano dei Maneskin ilGiornale.it

Secondo le voci apparse su Novella 2000, la modella aveva intrecciato una relazione con un misterioso imprenditore già da diverso tempo.Il cantante dei Måneskin starebbe uscendo con Jessie Andrews, imprenditrice apparsa anche nella serie Euphoria: gli indizi dalle foto nella stessa camera ...