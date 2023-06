Giorgia | mi sono rimessa in gioco!

(Di martedì 20 giugno 2023) E' stata anche l'occasione per parlare dell'ultimo Festival di Sanremo, che ha vistoin gara, e del quotidiano dell'artista.ha anche raccontato del doppio tour che la vedrà presto ...

... da Blanco a Zucchero, da Elodie a Gianni Morandi, passando per Elisa, Emma,, Luciano ... Sottosegretario con delega alla musica del dicastero: "Supportiamo questo evento perchéconvinto ...... Elon Musk ha fatto visita al Presidente del ConsiglioMeloni la scorsa settimana. Durante ... 'Io stesso cerco di dare il buon esempio, ho cinque figli più grandi cheindipendenti. Ma ne ho ...... si trova il governo guidato daMeloni, la quale proprio oggi incontrerà il presidente francese Emmanuel Macron, anche per cercare di appianare le recenti tensioni. I dossier sul tavolo...

Giorgia Meloni con Tom Cruise: "Le mission impossible sono anche il nostro pane quotidiano" RaiNews

Parigi, 20 giu. (askanews) - Giorgia Meloni è a Parigi per sostenere la candidatura di Roma a Expo 2030 e per incontrare all'Eliseo il presidente francese Emmanuel Macron; un viaggio che servirà anche ...Da Laura Pausini a Salmo, da Blanco a Zucchero, da Elodie a Gianni Morandi, passando per Elisa, Emma, Giorgia, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Negramaro, Max Pezzali, Tananai e - gli ultimi ...