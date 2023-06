Gioco responsabile e Gender Pay Gap | il bilancio sostenibilità di Sisal

Oltre 22mila punti vendita e quasi 2000 dipendenti formati sul, 996 persone assunte nel 2022, dimezzato il Gender Pay Gap in due anni. Sono alcuni dei numeri con cui Sisal rinnova il suo impegno per costruire un futuro più, ......del Partito Democratico ai 28 lavoratori il cui futuro continua ad essere a rischio in questo... Lo scrive su Facebook il deputato eSud e Coesione della segreteria nazionale Pd Marco ...In materia nucleare, la Russia agisce in modomostrando tutta la trasparenza possibile ... C'è inla loro faccia, ma al mondo, alla sopravvivenza degli esseri umani sulla Terra chi ci ...

Sostenibilità, Sisal: 22mila punti vendita e 2000 dipendenti formati ... Adnkronos

Milano, 20 giu. (askanews) - Oltre 22mila punti vendita e quasi 2000 dipendenti formati sul gioco responsabile, 996 persone assunte nel 2022, dimezzato il Gender Pay Gap in due anni. Sono alcuni dei ...Sul tema della leadership nel gioco responsabile la strategia di sostenibilità di Sisal è quella di promuovere una cultura del gioco come divertimento, lontano dagli eccessi, per raggiungere entro il ...