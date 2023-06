Giochi Europei | tutto pronto a Cracovia | da domani gli atleti in gara

(Di martedì 20 giugno 2023)– I2023 sono stati ufficialmente aperti con la conferenza di presentazione tenutasi a, la città dove si disputeranno gran parte delle gare previste nella rassegna polacca. Da, 21 giugno (giorno della cerimonia di apertura) fino al 2 luglio, circa 7milaprovenienti da 48 Nazioni diverse gareggeranno in 28 discipline, tra cui il padel, al suo esordio in una competizione ‘a cinque cerchi’. L’Italia si presenta con 331 elementi, di cui 46 dall’ca (presente in extremis anche Gianmarco Tamberi, oro olimpico nel salto in alto). (leggi qui) Il presidente della Commissione del Comitato Olimpico Europeo, Hasan Arat, ha sottolineato che la terza edizione deiè “il più grande ...

331 atleti azzurri (165 donne e 166 uomini) si misureranno in 25 delle 28 discipline in programma Cracovia, 20 giu. Tutto pronto a Cracovia per il via deiche si apriranno domani con la Cerimonia di Apertura che si terrà allo Stadio Municipale Henryk Reyman e si chiuderanno il 2 luglio. Saranno Odette Giuffrida e Mauro Nespoli gli alfieri ...E' tutto pronto a Cracovia per la terza edizione dei, al via domani con le prime gare e la cerimonia d'apertura in programma all'Henryk Reyman Municipal Stadium. Gran parte della delegazione italiana ha già raggiunto la città polacca, ...Il campione della Shooting Academy di Busto Arsizio, Riccardo Mazzetti, è partito per Cracovia dove prenderà parte ai2023 . Dal 21 al 25 giugno le nazionali italiane di numerose discipline si sfideranno con le omologhe degli altri paesi. Per Mazzetti si tratta di una nuova sfida dopo l'ultimo ...

