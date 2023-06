Gigi Marzullo ha una laurea che non vi aspettereste mai | sapete in cosa è laureato?

(Di martedì 20 giugno 2023)è un volto conosciuto come conduttore televisivo di alcuni programmi storici di Rai Uno. Diventato famoso negli anni Ottanta soprattutto grazie alle sue interviste notturne nel programma Rai Uno Mezzanotte e dintorni, èto in un campo molto lontano dalla professione che l’ha reso celebre. Scopriamo di seguito quale percorso di studi ha...

... nonostante gli screzi finali con Gianni Ippoliti è in arrivo una promozione: dopo l'estate, in cui sarà impegnato con Unomattina con Serena Autieri e, il conduttore rientrerebbe in ...La media di share del programma condotto da Tiberio Timperi con Serena Autieri e, però, è rimasta sotto il 18%, anche se di un soffio: il dato esatto è infatti del 17.9%, contro il 18.5%...... moderati da Luciano Ghelfi del Tg2 : Marco Follini, Massimo Franco, Marcello Sorgi, Stefano Folli, Antonio Padellaro, Francesco Verderami, Augusto Minzolini, Maria Teresa Meli,, Paolo ...

Gigi Marzullo, la carriera e la vita privata Today.it

Unomattina Estate: debutto meno fortunato quest'anno rispetto all'edizione di Massimiliano Ossini E' partita ieri, lunedì 19 giugno, l'edizione 2023 di ...Oltre 2 milioni 300 mila spettatori (2 milioni 340 mila) con il 14,4% di share hanno visto ieri sera, lunedì 19 giugno, su Rai 1 l’episodio della serie tv “Blanca” con Maria Chiara Giannetta e Giusepp ...