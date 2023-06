GF Vip opinionisti | Sonia e Orietta via | spuntano quattro possibili candidati

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 20 giugno 2023) Continuano a susseguirsi i rumor in merito alla prossima edizione del GF Vip e, in particolar modo, per quanto riguarda gli. Le ultime indiscrezioni trapelate sul web rivelano che, non soloBruganelli, ma ancheBerti dovrebbe lasciare la sua postazione. Della prima era già noto da un po’ di tempo, in quanto L'articolo proviene da KontroKultura.