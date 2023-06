Getaway! | la poetica della violenza di Sam Peckinpah | un maestro del quale riscoprire la lezione

Leggi su optimagazine

(Di martedì 20 giugno 2023) Nell’edizione americana di Cinema Speculation di Quentin Tarantino, in copertina campeggia una foto di scena di(The Getaway, 1972) che immortala il protagonista Steve McQueen e il regista Sam. Basterebbe questo a ricordare la centralità di questo film in quella stagione, e più in generale dell’intero cinema di un autore oggi tutto sommato sottovalutato come– solo Il Mucchio Selvaggio resta ancora proverbiale, probabilmente equivocandone le ragioni. Ilcineasta costituiva il cuore di una delle principali linee di tensione del cinema americano tra anni Sessanta e Settanta, che lo studioso Franco la Polla, in un libro teoricamente molto importante, Il Nuovo Cinema Americano (1967-1975), individuava nella definizione di “...