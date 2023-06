Gerry Scotti si sposa con Gabriella? «Un grande dolore lo frena»

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 20 giugno 2023) Con l'arrivo dell'estatesi riprende la sua scena su Canale 5. Tutti i giorni, nel preserale, vanno in onda le nuove puntate di Caduta Libera. Inoltre il conduttore è stato piazzato al sabato sera con Lo Show dei Record in replica che sta ottenendo ascolti pari alla prima messa in onda. C'è unrimasto a lungo segreto nella vita privata di. Oggi è felice accanto aPerino, con cui trascorre i primi giorni di vacanza ad Ibiza stando ben attento a ripararsi dal sole. Ziocon la sua compagna ha costruito la sua seconda vita: insieme dal 2011, la donna ha ridato all'uomo la serenità persa dopo aver preso una batosta in amore con la separazione dalla prima moglie, Patrizia Grosso. Secondo il settimanale NuovoTv, ...