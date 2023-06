Gerry Scotti | l’annuncio improvviso spiazza tutti

(Di martedì 20 giugno 2023) Personaggi TV. Il conduttore, è ciò che si può definire un gentiluomo, poiché la sua professionalità ma soprattutto la sua empatia e i suoi modi di rivolgersi al pubblico e ai concorrenti, è sempre dettato dal massimo rispetto e da un linguaggio gentile. Ricordiamoil video virale di Luis Sal contro Fedez, in quella che si può definire la litigata dell’anno; ebbene anchenelle ultime ore ha pubblicato sul suo profilo TikTok un video sarcastico in cui cita le parole famose pronunciate dallo youtuber Luis Sal. (continua dopo le foto) Leggi anche: “Non sono stata licenziata, ma…”. Giulia Salemi svela se tornerà al GF Vip e poi parla di Signorini Leggi anche: Teo Mammucari fatto fuori: arriva l’amica di Maria De Filippi Leggi anche: Alena Seredova e Alessandro Nasti ...

spiazza proprio tutti ironizzando su Muschio Selvaggio e quanto accaduto in queste settimane tra Fedez e Luis Sal . La famosa frase di quest'ultimo ha fatto il giro del web. 'Dillo alla ...Che il podcast Muschio Selvaggio di Fedez sia entrato un po' in crisi dopo lo strappo tra il rapper e Luis Sal è sembrato evidente anche a. Il conduttore ha infatti preso di mira lo show rimasto nelle mani di Fedez con un video su TikTok con cui lo prende palesemente in giro. E lo fa citando una delle frasi che Luis Sal ha ...Maestro in tv, virale anche sul web.protagonista di una simpatica presa in giro verso il caso Fedez - Luis Sal e Muschio Selvaggio. L'intento è sicuramente quello ironico di giocare sul meme diventato virale di Luis Sal che ...

Gerry Scotti, imbarazzanti ed eclatanti avances alla collega in diretta: eppure è sposato | Clamoroso Italianotizie

Il noto conduttore di Canale 5 ironizza su Muschio Selvaggio sorprendendo il pubblico, attraverso i social network ...Maestro in tv, virale sul web. Gerry Scotti protagonista di una simpatica presa in giro verso il caso Fedez-Luis Sal e Muschio Selvaggio.