Gerry Scotti | la bordata a Fedez e la citazione di Luis Sal | «Ecco cosa rimane del “muschio selvaggio” | se ne sta andando» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 20 giugno 2023) Che il podcastdisia entrato un po’ in crisi dopo lo strappo tra il rapper eSal è sembrato evidente anche a. Il conduttore ha infatti preso di mira lo show rimasto nelle mani dicon unsu TikTok con cui lo prende palesemente in giro. E lo fa citando una delle frasi cheSal ha pronunciato nell’ormai famosa sfuriata contro: «Brutto da dirsi, ma questo è ciò chedel “”», dicedavanti a una pianta in un vaso. «Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i giorni, ma se ne sta». E come se non bastasse, a corredo del ...