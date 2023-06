Germania-Colombia | cambio per Gosens | le formazioni ufficiali

(Di martedì 20 giugno 2023)non aveva giocato la prima amichevole della sua nazionale, lunedì scorso con l’Ucraina perché reduce dalla finale di Champions League, ed è subentato nella seconda venerdì in Polonia. Stasera, alle 20.45 ina Gelsenkirchen, sarà titolare.– LE(4-2-3-1): ter Stegen; Wolf, Rudiger, Thiaw,; Goretzka, Emre Can; Sané, Gundogan, Musiala; Havertz. Commissario tecnico: Flick(4-2-3-1): Vargas; Munoz, Mina, Lucumì, Machado; Lerma, Uribe; Cuadrado, Luis Diaz, Arias; Santos Borré. Commissario tecnico: Lorenzo Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo ...

Le probabili formazioni diBRASILE (4 - 3 - 3): Alisson. Telles, Marquinhos, Bremer, Lodi, Ribeiro, Fabinho, Bred, Paquetà, Richarlison, Antony. Ct: Menezes. SENEGAL (4 - 3 - 3) : ...FORMAZIONI UFFICIALI: In attesa: In attesaA seguire, l' Iran con 3,4 milioni, lacon 2,5 milioni, lacon 2,1 milioni e il Pakistan con 1,7 milioni. L'Unhcr segnala che nel 2022, i fondi disponibili per far fronte ...

Germania - Colombia: pronostico, formazioni e dove vederla in TV e streaming - 20/06/2023 Calcio d'Angolo

Amichevole contro la Colombia per la Germania. Tra le fila dei tedeschi, per il match contro i sudamericani, figura anche il rossonero Malick Thiaw. Il calciatore del Milan ...Malick Thiaw ha convinto anche in nazionale: per la sfida amichevole di questa sera contro la Colombia, l'allenatore tedesco Flick sembra intenzionato a confermare il rossonero al centro ...