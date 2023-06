“Gerard Piqué e Clara Chia pronti a convolare a nozze | l’annuncio a breve”

(Di martedì 20 giugno 2023) Grosse novità in arrivo per. Fonti vicine alla coppia hanno rivelato infatti ai media spagnoli che l’ex difensore del Barcellona da mesi al centro del gossip per la fine della sua relazione con Shakira sia pronto a risposarsi. Come si legge sulle riviste di gossip locali, la coppia sarebbe “già all’opera con i preparativi del matrimonio” earriverà molto presto. E l’occasione perfetta per dare la grande notizia sarebbe dietro l’angolo: il matrimonio del fratello Marc. Al momento si tratta solo di indiscrezioni, non resta che attendere sviluppi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Dopo la burrascosa rottura con, Shakira è tornata a parlare dell'ex compagno da cui ha ha avuto i piccoli Sasha e Milan , 7 e 9 anni. Stavolta non in una revenge song bensì in un'aula di tribunale . La cantante ...Ancora scintille tra gli ex coniugi Shakira e. La cantante è tornata a parlare di come era l'ex marito... Arriva una nuova frecciata da parte di Shakira all'ex marito. I due, dopo essersi separati, sono stati al centro ...È quanto riportaRomero, la voce non ufficiale più attendibile per quanto riguarda i fatti di casa blaugrana, nonché grande amico di. Rabiot, legato formalmente ai bianconeri fino ...