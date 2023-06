Leggi anche, patto per la A: preso Martin, ora una rosa competitiva ma sostenibile Leggi i commenti Calciomercato: tutte le notizie 16 giugno 2023U na semplice formalità, il rinnovo del contratto di Alberto Gilardino sulla panchina delannunciato dal club rossoblù nella giornata del 14 giugno (accordo sino al 30 giugno 2024, con opzione per il campionato successivo): considerando, appunto, il fatto che già il 6 maggio scorso ...Forza!'. Gilardino, che ha firmato un contratto fino al 2025, continuerà il lavoro fatto in Serie B: una buona stagione, in cui '' è subentrato a dicembre (prima allenava la Primavera ...

Genoa, Gila convince Strootman: resterà ancora un anno Calciomercato.com

Ancora un anno, Strootman ha deciso di restare al Genoa per disputare il campionato di serie A. Manca l’ufficialità, ma non ci dovrebbero."Genoa, firmato Gila: nel nuovo contratto anche un bonus per l'Europa" scrive Il Secolo XIX. È arrivata l'attesa firma sul.