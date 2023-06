Una vergogna alimentata da un governo retrograde e oscurantista. "Trentatré bambini non sono certificati anagraficamente, carte bollate e pacchi postali, sono trentatré vite con il loro sistema ...Lo abbiamo ribadito ieri alla manifestazioni "non criminali", promossa dall'associazione ...e liberticidi vadano in porto e per tutelare i diritti dentro e fuori la comunità+. In ...È stato il bisogno di confrontarmi con altre mamme di adolescenti trans a portarmi dentro Agedo, (l'associazione didi persone+) . Avevo necessità di non sentirmi una mamma "coraggiosa", ma soltanto una mamma che accoglie il proprio figlio e cerca di capire. Alessandro aveva 16 anni quando ha fatto ...

Genitori Lgbt: da Pina Picierno una interrogazione Ue sul caso Padova Globalist.it

Il costituzionalista Salvatore Curreri, in un’intervista a Fanpage.it, spiega quali effetti avrebbe l’approvazione della legge sulla Gpa reato universale: “Le coppie eterosessuali che ricorrono alla G ...La Procura di Padova ha impugnato tutti e 33 gli atti di nascita registrati dal sindaco Sergio Giordani, dal 2017 a oggi, per riconoscere ai figli delle coppie omogenitoriali gli stessi diritti degli ...