GdS – Lecce | D’Aversa in pole per la panchina Inzaghi e Pirlo le alternative

Leggi su justcalcio

(Di martedì 20 giugno 2023) 2023-06-20 14:00:30 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta: Il tecnico è un pupillo di Corvino.le possibiliDalla provincia al capoluogo, ventisette anni dopo la prima gita nel Salento. Robertoè il principale candidato per raccogliere l’eredità di Marco Baroni e presto potrebbe firmare un contratto annuale con ildi Saverio Sticchi Damiani. Ex centrocampista con quasi cento presenze in Serie A,ha mosso i suoi primi passi in C-1 con il Casarano, club dell’omonimo paese in provincia di, nel lontano 1996. Con lui c’era un giovanissimo Fabrizio Miccoli, ma soprattutto il direttore… Pantaleo Corvino. Il curriculum — Il legame di Corvino con i suoi pupilli è storicamente ...