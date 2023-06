GdF Salerno | sequestro preventivo per oltre 1 milione e 700mila euro

Leggi su zon

(Di martedì 20 giugno 2023) Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale diha eseguito un decreto di, anche per equivalente, per un importo complessivo die 700 milanei confronti di una società, operante nel settore della logistica, e del suo rappresentate legale. La società in questione avrebbe indebitamente utilizzato crediti inesistenti, connessi proprio a pseudo attività di ricerca e sviluppo, in compensazione di debiti tributari.