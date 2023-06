Gazzetta – Mercato Arabia | dopo Ruben Neves | idee Aubameyang e Bernardo Silva

(Di martedì 20 giugno 2023) 2023-06-19 21:55:35 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calcioproveniente dalladello Sport:gli svincolati, adesso i club arabi stanno facendo offerte per acquistare i cartellini e ogni giorno spuntano nuovi obiettivi e trattative-lampo Come previstoè stato solo il primo dei giocatori che la Saudi Pro League sta cercando di acquistare pagando il cartellino. Il centrocampista portoghese, prelevato per 55 milioni dall’Al Hilal, sarà seguito a breve da diversi colleghi perché gli emissari delle quattro formazioni saudite controllate da Pif, Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli e Al Ittihad, sono molto attivi in Inghilterra, Spagna e pure Italia (Brozovic). Sono diversi i nomi che ogni giorno vengono accostati ai club del campionato arabo. Quasi ...

News correlate Ildel lavoro resta fermo al 2010 L'Istat ha diffuso i dati preliminari sull'... Lavoro, pubblicato inil decreto taglia cuneo Entra in vigore oggi il provvedimento che ...Nella conferenza stampa di presentazione di Rudi Garcia, Aurelio De Laurentiis ha risposto così sulla situazioneche riguarda Victor Osimhen ...La sua squadra diperò ha fatto benissimo, scegliendo giocatori che quasi nessuno conosceva. Spero che il Napoli si adatti a me. Balzaretti ha parlato bene di me Lui era un gran giocatore e ...

Gli arabi vogliono tutti: offerte pure per Bernardo Silva, Aubameyang e Verratti La Gazzetta dello Sport

Intervistato da 'Tutti Convocati', in onda su Radio 24, il giornalista della Gazzetta dello Sport Filippo Maria Ricci smentisce le voci di un interessamento del Real Madrid per il ...E’ cercato da due club di Premier. Secondo quanto scrive il quotidiano La Gazzetta dello Sport, Ibanez ha mercato in Premier League, c’è il forte interesse da parte sia del Tottenham che del Chelsea.