Gazzetta – Garcia arriva dopo i tanti rifiuti a De Laurentiis ed il Napoli

(Di martedì 20 giugno 2023) Rudiè il nuovo allenatore del, il tecnico francese è stato presentato da Aurelio Deal Real Bosco di Capodimonte. Il presidente del, Aurelio Dedurante la presentazione di Rudiha illustrato anche i motivi che lo hanno portato a scegliere il tecnico francese. Il presidente azzurro ha detto che il suo casting non era affatto di quaranta nomi, ma bensì molto inferiore e che quella frase è stata detta per ingannare i giornalisti. Ma sudello Sport viene sottolineato cheè frutto dei“no” incassati da Deda altri allenatori. Per farlo sul quotidiano sportivo si usa una frase di Totò, quella in cui dice in dialetto napoletano: qua nessuno è ...

... coadiuvato dall'amministratore delegato Andrea Chiavelli, scrive ladello Sport. Per ... Rudi, una squadra su cui lavorare in ritiro. Il viaggio in America era previsto da tempo, scrive ......stato neanche il violino di. Gli do il bentornato, è un grande allenatore ". Così ieri il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, ricordando il Juve - Roma del 2014 , come riporta La...Il presidente ieri ha tirato fuori di nuovo la storia del casting tra 40 allenatori, a cui, scrive la, non ha creduto mai nessuno Un casting di 40 nomi, poi la scelta di Rudiper la panchina del Napoli . Il presidente De Laurentiis, ieri, ha ribadito le modalità utilizzate per ...

Gazzetta - Garcia non ha posto veti sul mercato: Osimhen via per proposta indecente Tutto Napoli

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Niente viaggio negli States. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, rinuncia alla partenza per seguire da vicino il mercato ...