Gavi ufficialmente registrato sul sito de LaLiga

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 20 giugno 2023) Il Barcellona aveva assegnato a metà stagione a Pablola maglia numero 6, storico numero del suo tecnico Xavi. Con i problemi finanziari della società, però, il calciatore non aveva ricevuto il tesseramento ufficiale da parte de La Liga; ergo, aveva di nuovo la sua maglia numero 30. Conpartente a parametro zero in questo mercato estivo, molte big si erano fatte avanti, tra cui il Chelsea. Il giovane talento spagnolo vincitore dell’ultimo Golden Boy è statopoche ore fa suldecon la maglia numero 6 e presto firmerà un contratto fino al 2026 con il Barça, in cui sarà presente una clausola da 1 miliardo. Lo conferma Fabrizio Romano: Official.saga is over, he has been registered by La Liga with Barcelona first team – ...