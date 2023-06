(Di martedì 20 giugno 2023) Rudimanda un messaggio ai napoletani tramite i canali ufficiali del club:su. È iniziata l’era Rudi, è iniziata la prima stagione da campioni d’Italia del. Con la conferenza stampa avvenuta al Museo e Real Bosco di Capodimonte, il tecnico francese si è presentato ai suoi nuoviche lo hanno accolto con cori e uno striscione di benvenuto esposto dagli ultras della Curva B. Una conferenza che è piaciuta ai, che hanno visto un allenatore determinato, ambizioso e per niente spaventato di prendere in mano un’eredità importante come quella di Luciano Spalletti. Lo stessoha voluto ringraziare iche gli hanno dato un caloroso ...

ha avuto momenti particolari alla Roma, l'ho seguito anche in alcuni allenamenti in quel periodo. Mi haper come dirigeva tutti e si confrontava con il direttore. Se Giuntoli ...... Rudi, che conosce bene il nostro campionato avendo già allenato la Roma. Scendono decisamente le quotazioni di Paulo Sousa: il presidente è rimasto positivamentedal colloquio ...... Rudi, che conosce bene il nostro campionato avendo già allenato la Roma. Scendono decisamente le quotazioni di Paulo Sousa: il presidente è rimasto positivamentedal colloquio ...

Garcia impressionato da Napoli: belle parole su tifosi e città Spazio Napoli

«Io non ho paura. Sono qui per vincere». Le parole di Garcia si incrociano perfettamente con quelle di De Laurentiis, che ritiene lo scudetto un risultato «iniziatico».Una notizia che lascia completamente di stucco il Napoli e la città: possibile esonero per il nuovo allenatore Rudi Garcia