Gara 5 finale playoff Basket Serie A 2023 | Milano piega Bologna e vede il titolo

(Di martedì 20 giugno 2023) L’ Olimpiasi avvicina al trentesimodella sua storia vincendoA controper 79-72 e portano cosi lasul 3-2 con la possibilità di chiudere il discorso nella prossima sfida di mercoledì in Emilia. Protagonista assoluto per i meneghini è Shavon Shields, autore di 22 punti.: OLIMPIA-VIRTUS79-72 Primo match point per Milan che, dopo aver vinto5 contro, può chiudere definitivamente lagià mercoledì. Grande avvio ...

Nella vittoria in Gara 5 dell'Olimpia Milano, che andrà adesso alla Segafredo Arena sul 3-2 contro la Virtus, ha impattato anche la grande prestazione di Paul Biligha. Rimasto in ...