Futuro Giuntoli | incontro con De Laurentiis | svelata la decisione

(Di martedì 20 giugno 2023) Cristianoe Aurelio Desi incontrano per decidere ilin maniera definitiva. I prossimi giorni saranno decisivi per capire come si andrà avanti dopo la vittoria delllo Scudetto ma il dirigente sembra ormai aver deciso. Nelle ultime settimane si è parlato con insistenza di un accordo ormai già esistente trae la Juventus e con la volontà del Napoli di trattenerlo a tutti i costi fino alla fine del contratto. Ma lavorare senza stimoli potrebbe essere solo deleterio per la squadra e per il. Napoli,– Deper l’addio Cristianovuole la Juventus e sta cercando di convincere il patron azzurro a lasciarlo partire. Il suopotrebbe essere alla ...

Napoli,verso la Juve De Laurentiis può cambiare idea Neldi Cristianoc'è la Juventus : almeno è questo il desiderio fatto trapelare ad Aurelio De Laurentiis , che mai a ......Il giornalista sportivo Paolo De Paola è tornato a parlare della Juventus e del possibiledi ... Paredes e Rabiot , mentre in smart working " non essendosi ancora svincolato dal Napoli "...La situazione riguardante ildi Cristianoresta da definire. Il direttore sportivo non può ancora legarsi alla a causa dell'anno di contratto che gli rimane con il Napoli , con De Laurentiis che ancora non si è ...

Futuro Giuntoli, De Laurentiis incontrerà il DS nei prossimi giorni: le ultime – Sky CalcioNapoli1926.it

C'erano tutti. Proprio tutti. Molti rientrati di fretta dalle vacanze per non perdersi l'esordio del nuovo allenatore. Il Rudi Garcia Day a Napoli va come deve andare, nella ...Il direttore sportivo, che si è promesso alla Juve, non era presente e non è stato mai citato nella conferenza stampa per presentare il nuovo tecnico ...