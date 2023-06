L'immobile era stato sequestrato nel 2018 dopo una indagine che aveva scoperto un sistema diattraverso le quali erano stati sottratti oltre 1,4 milioni di fondi'Unione europea. Dalle ...... sms, chat di social network, ufficio postale e prevenzione), le credenziali di accesso, i ... In casi sospetti segnala a Poste Italiane eventuali e - mail di phishing inoltrandole'indirizzo ...... se un imprenditore onesto decidesse di assoldare un esercito di commercialisti per pagare fino'... A parte "le" fiscali, ha chiarito il ministro, per quello che riguarda l'evasione il nuovo ...

Frodi all'Ue per 1,4 milioni, confiscato castello a coniugi - Cronaca Agenzia ANSA

(ANSA) - GENOVA, 20 GIU - La guardia di finanza di Genova ha confiscato un castello, nel comune di Mezzanego, del valore di 560 mila euro, su delega della corte d'appello dopo la condanna di due coniu ...I Finanzieri del Comando Provinciale di Genova hanno dato esecuzione, su delega della Procura Generale presso la Corte di Appello di Genova, ad un ...