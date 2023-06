Frattesi | svolta decisiva dell’Inter? Attesa per il giocatore – Sky

Leggi su inter-news

(Di martedì 20 giugno 2023) Davidesi sta pian piano avvicinando all'Inter, tutto dipende dalla cessione di Marcelo Brozovic verso il Barcellona o l'Al-Nassr. Informazioni da Sky Sport. ARRIVO – Marcelo Brozovic si sta muovendo sempre più in maniera convinta verso l'Al-Nassr, determinato a chiudere con l'Inter per l'acquisto del centrocampista. Secondo Gianluca Di Marzio il mercato nerazzurro si sbloccherebbe e il primo arrivo sarebbe Davide. Il centrocampista del Sassuolo ha già l'accordo con l'Inter, che avrà la possibilità di anticipare la concorrenza di Roma e Juventus.