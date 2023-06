Frattesi ‘liberato’ da Brozovic? Inter insoddisfatta ma tratta – Sky

Leggi su inter-news

(Di martedì 20 giugno 2023) L’attende di capire se troverà in tempi rapidi una cessione per chiudere l’acquisto di. Il nome nelle ultime ventiquattro ore è diventato quello di(vedi articolo): Marchetti, da Sky Sport 24, valuta l’ipotesi a incastro. FUORI UNO DENTRO L’ALTRO – Luca Marchetti aggiorna sul possibile cambio a centrocampo: «Marceloha quest’offerta da quindici milioni di euro. L’sa dell’offerta, non è soddisfatta della cifra. L’Al-Nassr deve aumentare di almeno dieci milioni, qui si innescherebbe un discorso diverso: quando si parla di cessioni non c’è solo il cartellino, ma anche l’ingaggio che è a circa sei milioni di euro. Con questi soldi l’sarebbe libera di andare a prendere Davidesarebbe un ...