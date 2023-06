Alla fine, comunque, l'accordo c'è: acquisiti i diritti multipiattaforma, in esclusiva free - ... inoltre, ribadisce: " Il Mondiale femminile ad oggi è davvero un evento importante: in[...Entrambi risiedono nella regione parigina a meno di 1 km dal Boulevard Péripherique, il raccordo anulare che circonda la capitale di. Lofrancese dovrà versare 3.000 e 2.000 euro alle ...Blaise Cendras, il poeta che quell'anno si arruolò volontario ine venne mutilato in ... Sonopiù vivo, più rapido di lui. Ho colpito per primo. Come chi vuol vivere'. Un secolo dopo, ...

Francia: Stato condannato a indennizzare le vittime di smog - Mondo Agenzia ANSA

Il francese sarà il primo nome chiamato e diventerà un nuovo giocatore dei San Antonio Spurs: tutti i dettagli sul suo arrivo a New York ...Lo Stato francese è stato condannato per la prima volta a indennizzare vittime di smog a causa del superamento della soglia di inquinamento nella regione di Parigi. (ANSA) ...