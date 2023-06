Francia | aggressione violenta a un' anziana e una bimba sulla porta di casa | video

(Di martedì 20 giugno 2023) Un orribiledi un attacco a una donnae a sua nipote inè diventato virale sui social media. Neluna telecamera di sicurezza riprende un uomo che entra in unae trascina la nonna e la nipote per strada e le getta a terra. Ilè stato pubblicato su Twitter da molte personalità imnti, tra cui Jordan Bardella, membro del Parlamento europeo. Secondo il suo tweet, l'incidente è avvenuto a Bordeaux, nel sud della. All’inizio delsi vedono la donna e sua nipote in piedisoglia diche guardano fuori. Notando l’uomo, decidono di rientrare inchiudendo la. Sentendo di essere stato avvistato, ...

Le immagini dell'attacco sono rimbalzate sui social, creando una grossa polemica in. "Una donna di settant'anni e sua nipote sono state vittime di un'di rara violenza a Bordeaux", ......5%, cioé 13,5 miliardi) e(14,5%, pari a 9,57 miliardi) se fosse confermato il riporto su ... per permettere alla macchina di Kiev di funzionare nonostante l'russa e gettare le basi ...Una donna di settant'anni e sua nipote sono state vittime di un'di "rara violenza" ieri 19 giugno a Bordeaux, scrive su Twitter il prefetto delle regioni Nouvelle - Aquitaine e Gironda, aggiungendo che un sospetto è stato preso in custodia. I fatti ...

Nonna e nipote vittime di un'aggressione di «rara violenza»: il video che indigna la Francia Corriere TV

Un orribile video di un attacco a una donna anziana e a sua nipote in Francia è diventato virale sui social media. Nel video una telecamera di sicurezza riprende un uomo che entra in una casa e ...In Francia, adesso, sta montando la rabbia ... Secondo quanto riportato da Liberation, l'aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio a Cours de la Martinique, un viale della cittadina. A riprendere ...