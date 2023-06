Formula E | calendario provvisorio 2024 | Roma torna nel mese di aprile | esordio per Tokyo

Leggi su sportface

(Di martedì 20 giugno 2023) LaE guarda alla nuova stagione e ha pubblicato ilper il. Nella decima stagione della competizione per auto elettriche l’E-Prix di, dopo la parentesi di quest’anno del 15 e 16 luglio, tornerà in scena neldi, precisamente sabato 13 e domenica 14. L’appuntamento con il circuito dell’Eur sarà preceduto il 30 marzo da una novità, l’ingresso ditra le città che ospitano il campionato iridato dedicato alle monoposto elettriche. LaE e il Governo metropolitano dihanno lavorato insieme per portare la corsa in città e supportare così l’iniziativa Zero Emission Vehicle (ZEV), parte della strategia Zero Emission. La città ...