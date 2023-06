Formia Bomba carta dinanzi alla frutteria “La Primizia” | si indaga sull’ipotesi dell’ “atto dimostrativo”

Leggi su temporeale.info

(Di martedì 20 giugno 2023)– Un debito, presumibilmente, di droga non onorato. Con questa iniziale convinzione investigativa – ma non sono escluse altre ipotesi – i Carabinieri della Compagnia dihanno avviato nel più stretto riserbo le indagini per fare piena luce su quello che è stato definito un “” compiuto nella notte tra lunedì e L'articolo Temporeale Quotidiano.